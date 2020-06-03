«Что-нибудь откопаем»: Роза Сябитова насмешила фанатов образом деревенской свахи

Телеведущая Роза Сябитова решила поднять настроение своим подписчикам. Она выложила в свой профиль в Instagram забавное видео, на котором продемонстрировала тонкости работы свахи, конечно же, с максимальной долей иронии.

В ролике Роза Сябитова предстала в образе деревенской гадалки, которая помогает найти мужа одиноким женщинам. Телеведущая показала диалог с одной из клиенток.

«Алло, Касандра у аппарата. А шо вы хотите? Жениха для дочки? А для кого — для внучки? Ааа… для себя?» — начала разговор Сябитова со смешным акцентом.

Что отвечает на вопросы клиентка в видео не озвучивается. Однако по вопросам свахи обо всем можно догадаться.

«А сколько вам исполнилось? 36? А по паспорту? 45 с хвостиком? А пенсионное с какого года получаете? Не мое собачье дело? Лааадно, будем искать. Что-нибудь откопаем», — пообещала сваха.

При этом Роза Сябитова сидит за столом с разложенным гаданием на картах, в красном узорчатом платке на голове и в яркой расписной рубашке. Образ типичной гадалки с периферии.

«Профессионализм Свахи определяется многими навыкам: знание психологии, дипломатии, пиара, основы компьютерной грамотности. И конечно, чувство юмора. Без него никак! Кстати, все клиенты хотят это качество в своих партнерах», — подписала видео телеведущая.

Instagram @syabitova_roza

Подписчики оценили чувство юмора Розы Сябитовой и отметили, что ролик поднял им настроение.

«Ой, Роза Раифовна, насмешили»;

«Роза, вы супер!»;

«Чудесная, спасибо за настроение», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роза Сябитова рассказала, кому не стоит идти под венец.