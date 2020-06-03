«Что-нибудь откопаем»: Роза Сябитова насмешила фанатов образом деревенской свахи
Телеведущая решила поднять настроение своим подписчикам забавным видео в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza
Телеведущая Роза Сябитова решила поднять настроение своим подписчикам. Она выложила в свой профиль в Instagram забавное видео, на котором продемонстрировала тонкости работы свахи, конечно же, с максимальной долей иронии.
В ролике Роза Сябитова предстала в образе деревенской гадалки, которая помогает найти мужа одиноким женщинам. Телеведущая показала диалог с одной из клиенток.
«Алло, Касандра у аппарата. А шо вы хотите? Жениха для дочки? А для кого — для внучки? Ааа… для себя?» — начала разговор Сябитова со смешным акцентом.
Что отвечает на вопросы клиентка в видео не озвучивается. Однако по вопросам свахи обо всем можно догадаться.
«А сколько вам исполнилось? 36? А по паспорту? 45 с хвостиком? А пенсионное с какого года получаете? Не мое собачье дело? Лааадно, будем искать. Что-нибудь откопаем», — пообещала сваха.
При этом Роза Сябитова сидит за столом с разложенным гаданием на картах, в красном узорчатом платке на голове и в яркой расписной рубашке. Образ типичной гадалки с периферии.
«Профессионализм Свахи определяется многими навыкам: знание психологии, дипломатии, пиара, основы компьютерной грамотности. И конечно, чувство юмора. Без него никак! Кстати, все клиенты хотят это качество в своих партнерах», — подписала видео телеведущая.
Подписчики оценили чувство юмора Розы Сябитовой и отметили, что ролик поднял им настроение.
«Ой, Роза Раифовна, насмешили»;
«Роза, вы супер!»;
«Чудесная, спасибо за настроение», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роза Сябитова рассказала, кому не стоит идти под венец.
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