Двое детей госпитализированы в Хакасии после ДТП с участием полицейского

Следственный комитет по Республике Хакасия организовал досудебную проверку по факту ДТП с участием сотрудника полиции, в результате которого двое детей получили серьезные травмы. Информация об этом появилась в среду, 3 июня, на сайте ГСУ СК России.

ЧП произошло вечером 2 июня в селе Райково Усть-Абаканского района. По предварительным данным, правоохранитель возвращался с работы на личном автомобиле в то время как на дорожную часть из-за припаркованного автомобиля внезапно выбежали две девочки. Водитель не успел вовремя среагировать и допустил непреднамеренный наезд на детей. Уточняется, на данном участке дороги пешеходный переход предусмотрен не был.

«2 июня 2020 года в следственные органы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием сотрудника полиции, в результате которого две девочки 7 и 5 лет <…> госпитализированы. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия», — отмечается на сайте.

По уточненной информации, водитель уже прошел медицинское освидетельствование, доказавшее, что в момент ЧП он находился в трезвом состоянии.

«Министром внутренних дел по Республике Хакасия назначено проведение служебной проверки», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Хакасия.

Также отмечается, что процессуальное решение по факту случившегося будет принято только после судебно-медицинской экспертизы, которая установит тяжесть вреда здоровью детей.

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