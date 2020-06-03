ВОЗ предупредила о новой «разрушительной» волне коронавируса

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Алиса Старжевская
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В организации отметили, что из-за снятия ограничений большим количеством стран, существует угроза повторного всплеска инфекции.

ВОЗ предупредила о новой «разрушительной» волне коронавируса

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Вторая волна коронавирусной инфекции может стать «разрушительной», если не принять превентивные меры. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время онлайн-брифинга на странице организации в Facebook.

По словам Клюге, вторая волна коронавируса вовсе «не является неизбежной», но так как все большее число стран начинает снимать ограничения, существует реальная угроза повторного всплеска инфекции, который может быть «разрушительным».

Клюге заметил, что в целом ситуация с коронавирусом обстоит «не лучше, чем в начале года».

«У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID», — напомнил он.

При этом он заявил, что новой волны можно избежать, если принять превентивные меры. Для этого необходимо «купировать» новые случаи, а ограничения снимать постепенно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, когда ждать вторую волну коронавируса в России.

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