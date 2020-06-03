Котяков: Особая поддержка предусмотрена для россиян, потерявших работу после 1 марта

Безработные родители, которые воспитывают детей до 18 лет, смогут рассчитывать на доплату в три тысячи рублей, независимо от того, когда они были уволены: до пандемии или после. В правительстве сейчас рассматривают эту инициативу Минтруда. Глава ведомства Антон Котяков на онлайн-заседании профильного Общественного совета также сообщил об особой поддержке граждан, которые потеряли работу после 1 марта.

«Именно для поддержки такой категории граждан, уволенных и ставших на учет после 1 марта, было введено назначение максимального пособия. То есть, 12 130 рублей платится для таких граждан в течение трех месяцев. И на сегодняшний день из тех, кто стоит на учете в Центрах занятости, мы платим минимальный размер оплаты труда 450 тысячам наших граждан», — сказал Антон Котяков.

Министр не исключает, что некоторые временные антикризисные меры поддержки граждан могут стать постоянными.