Штрафы за утечку персональных данных могут увеличиться в десять раз
Проект, разработанный Минюстом, предполагает взыскивать с виновных в утечке личных сведений граждан юридических лиц полмиллиона рублей, а с индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч.
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Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Максим Стулов
Штрафы за утечку персональных данных вырастут сразу в десять раз. Соответствующий проект уже разработан Минюстом и доступен для обсуждения на портале нормативных правовых актов. Если сейчас максимальная сумма взыскания для юридических лиц — 50 тысяч рублей, то после принятия закона нарушителям придется выложить уже полмиллиона! Индивидуальные предпринимателям — 300 тысяч рублей.
Впрочем, по мнению экспертов, личные сведения давно стали ходовым товаром на «черном рынке», на продаже баз данных преступники зарабатывают миллионы. И даже такое увеличение штрафов для них может оказаться несущественным.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ предложили отменить. Если до конца года данная мера продолжит действовать, то электростанции потеряют в прибыли около 600–700 миллиардов рублей.
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