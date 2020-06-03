Штрафы за утечку персональных данных могут увеличиться в десять раз

Штрафы за утечку персональных данных вырастут сразу в десять раз. Соответствующий проект уже разработан Минюстом и доступен для обсуждения на портале нормативных правовых актов. Если сейчас максимальная сумма взыскания для юридических лиц — 50 тысяч рублей, то после принятия закона нарушителям придется выложить уже полмиллиона! Индивидуальные предпринимателям — 300 тысяч рублей.

Впрочем, по мнению экспертов, личные сведения давно стали ходовым товаром на «черном рынке», на продаже баз данных преступники зарабатывают миллионы. И даже такое увеличение штрафов для них может оказаться несущественным.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ предложили отменить. Если до конца года данная мера продолжит действовать, то электростанции потеряют в прибыли около 600–700 миллиардов рублей.