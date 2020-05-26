Мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ предложили отменить

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Ниса Мурзанаева
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Если до конца года данная мера продолжит действовать, то электростанции потеряют в прибыли около 600–700 миллиардов рублей.

Мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ предложили отменить

Фото: Известия / Сергей Коньков

С предложением сократить срок моратория на взимание пеней за неуплату услуг ЖКХ, который установлен до 1 января 2021 года, выступил заместитель министра энергетики России Юрий Маневич. Об этом пишут «Ведомости».

На заседании по электроэнергетике Российского союза промышленности и предпринимателей (РСПП) Юрий Маневич высказался о том, что действие моратория следует завершить 31 мая. При этом для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, период права на отсрочку могут пролонгировать до 31 июля.

Замминистра энергетики отметил, что в апреле уровень собираемости платы за электроэнергию снизился на 7%, за тепло — на 12%. Общая задолженность составляет 11 и 16 миллиардов рублей соответственно.

Юрий Маневич подчеркнул — если мораторий не будет отменен до конца 2020 года, то электростанции потеряют около 600–700 миллиардов рублей прибыли.

6 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение запрета на отключение россиянам доступа к жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) за долги по ним. Также он пообещал — правительство отменит штрафы за неуплату задолженности до 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минстрой предлагает увеличить число льготников по ЖКХ.

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