Приведет ли дневник немецкого офицера к легендарному золоту Третьего рейха?

Легендарное золото Третьего рейха может храниться в подземельях польского дворца Хохберг! Его владельцы узнали об этом совершенно случайно — им в руки попал дневник немецкого офицера, в котором нарисована подробная карта тайника с драгоценностями. Судя по ней, 28 тонн золота нацисты спрятали на дне старинного колодца. В него же сбросили тела свидетелей — всех до одного расстреляли. А сам вход в колодец взорвали.

Впрочем, в ближайшее время специалисты все же попробуют добраться до тайника, ведь по предварительным подсчетам, стоимость клада — несколько миллиардов евро. Но в Министерстве культуры Польши эту затею назвали сомнительной. В ведомстве полагают, что дневник офицера СС может быть подделкой.