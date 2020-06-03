Приведет ли дневник немецкого офицера к легендарному золоту Третьего рейха?
Судя по карте, нарисованной офицером СС, тайник с драгоценностями находится в подземелье польского замка Хохберг.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Axel Heimken, 5-tv.ru
Легендарное золото Третьего рейха может храниться в подземельях польского дворца Хохберг! Его владельцы узнали об этом совершенно случайно — им в руки попал дневник немецкого офицера, в котором нарисована подробная карта тайника с драгоценностями. Судя по ней, 28 тонн золота нацисты спрятали на дне старинного колодца. В него же сбросили тела свидетелей — всех до одного расстреляли. А сам вход в колодец взорвали.
Впрочем, в ближайшее время специалисты все же попробуют добраться до тайника, ведь по предварительным подсчетам, стоимость клада — несколько миллиардов евро. Но в Министерстве культуры Польши эту затею назвали сомнительной. В ведомстве полагают, что дневник офицера СС может быть подделкой.
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