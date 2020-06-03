«Это хамство!» — молодая жена Петросяна резко ответила на вопрос об общем ребенке

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Алиса Старжевская
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Два месяца назад появилась информация, что супруги стали родителями.

«Это хамство!» — молодая жена Петросяна резко ответила на вопрос об общем ребенке

Фото: Instagram @bruhunova

Татьяна Брухунова, молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, вспылила после вопроса об общем ребенке пары, который, как утверждает их близкое окружение, появился на свет в марте.

KP.RU задал вопрос 31-летней Брухуновой, действительно ли они с Петросяном стали родителями, и получил резкий ответ.

«Вопрос о ребенке — это хамство! На вопросы о частной жизни не отвечаю», — ответила жена юмориста.

Слухи о том, что 74-летний Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова стали родителями, ходят уже давно. Близкие пары поделились счастливым событием в марте, отметив, что «оба безумно счастливы». Для Петросяна это уже второй ребенок, а для его молодой супруги малыш стал первенцем. Тем не менее, никто из них пока не подтвердил эту новость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Петросян с Брухуновой после свадьбы не живут вместе. Их квартиры находятся на одной лестничной площадке.

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