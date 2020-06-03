Паломники в Кирове отважились на Великорецкий крестный ход несмотря на пандемию COVID-19

Паломники отправились на Великорецкий крестный ход, несмотря на запреты в связи с пандемией коронавируса. Толпа людей проигнорировала призывы духовенства и региональных властей и начала один из самых популярных среди православных россиян путь от Кирова до села Великорецкое.

В пресс-службе Вятской епархии ранее сообщали, что все приезжающие в область для участия в крестном ходе должны предварительно пробыть в двухнедельной самоизоляции. Однако, как уточняют местные Telegram-каналы, кировчане насчитали несколько тысяч человек из других регионов, которые прибыли к Трифоновскому монастырю на утреннюю службу, после чего отправились в путь вместе с местными жителями.

Сообщается, что кировчане обеспокоены возможным всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией и отказываются пускать участников крестного хода в свои дворы.

В этому году региональные власти отказались предоставить медицинскую помощь и сопровождение паломников. По этой причине Епархия призвала жителей других субъектов РФ не приезжать, но крестный ход не отменила.

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