Лихая пенсионерка прокатилась с ветерком, зацепившись за лестницу троллейбуса
Пожилая женщина решила воспользоваться общественным транспортом необычным образом.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, YouTube @ Любов Больбух
Пенсионерка из украинского города Черновцы решила добраться до нужного места необычным образом. Она прицепилась сзади к технической лестнице троллейбуса. Видео опубликовали в социальных сетях очевидцы происшествия.
Оказывается, в Украине для проезда на общественном транспорте ввели спецпропуска. У пожилой женщины его не оказалось, и она решила проблему гениальным способом. Рискнув собственной жизнью, пенсионерка «оседлала» троллейбус.
Однако далеко ей проехать не удалось. Водитель заметил бабушку-экстрималку и попросил ее слезть с троллейбуса.
Как дальше пенсионерка добиралась до пункта назначения неизвестно, но она явно прославилась в интернете. Сейчас ролик «гуляет» по всем социальным сетям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бабушки-активистки держат под контролем целый микрорайон в Челябинске.
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