Летняя гроза яркой вспышкой озарила небо в Мурманске — видео
Разряды молний поразили очевидцев своей опасной красотой.
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Фото, видео: Twitter @pogoda51, DPA/TASS
В Мурманске жители увидели мощную грозу, которая озарила все небо над городом. Яркие вспышки прогремели над городом 2 июня приблизительно около 23.00.
Очевидцы засняли на видео, как огромные яркие стелы грозы разносятся по всему небу, при этом оставляя после себя след.
Синоптики-любители отметили, что подобные вспышки скорее всего будут еще в ближайшее время. Грозы возможны сегодня в центре и на юге области, так как в воздух достаточно прохладный и идут дожди.
МЧС предупреждает, что такие летние грозы могут быть очень опасны для жителей. Поэтому в период «негодований» природы лучше находится дома.
Видео с первой летней грозой тут же разошлось в социальных сетях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что циклоны продолжают властвовать в регионах России.
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