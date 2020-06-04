Летняя гроза яркой вспышкой озарила небо в Мурманске — видео

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Алиса Старжевская
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Разряды молний поразили очевидцев своей опасной красотой.

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Фото, видео: Twitter @pogoda51, DPA/TASS

В Мурманске жители увидели мощную грозу, которая озарила все небо над городом. Яркие вспышки прогремели над городом 2 июня приблизительно около 23.00.

Очевидцы засняли на видео, как огромные яркие стелы грозы разносятся по всему небу, при этом оставляя после себя след.

Синоптики-любители отметили, что подобные вспышки скорее всего будут еще в ближайшее время. Грозы возможны сегодня в центре и на юге области, так как в воздух достаточно прохладный и идут дожди.

Twitter @pogoda51

МЧС предупреждает, что такие летние грозы могут быть очень опасны для жителей. Поэтому в период «негодований» природы лучше находится дома.

Видео с первой летней грозой тут же разошлось в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что циклоны продолжают властвовать в регионах России.

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