Сорвиголова и большая вода: циклоны продолжают властвовать в регионах России

В российских регионах продолжают хозяйничать циклоны. Грозы с порывами ветра до 30-ти метров в секунду охватили больше половины страны.

В Краснодарском крае сегодня объявлено штормовое предупреждение. На регион уже обрушились ливни с градом. Уровень воды в некоторых реках повысился до опасных отметок, люди готовятся к паводкам.

В Туле дачники лишились урожая. То, что не побил град, затопило сильными ливнями. И такую же погоду сегодня прогнозируют в Курске, Воронеже и еще десятке городов. Спасатели предупреждают о шквалистом ветре и просят обходить стороной деревья и слабо укрепленные конструкции.