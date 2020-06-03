Сорвиголова и большая вода: циклоны продолжают властвовать в регионах России
Дачники жалуются — все, что не побил град, затопили ливни. Урожая в этом году не будет.
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Фото, видео: ТАСС / Ukrinform via ZUMA Wire, 5-tv.ru
В российских регионах продолжают хозяйничать циклоны. Грозы с порывами ветра до 30-ти метров в секунду охватили больше половины страны.
В Краснодарском крае сегодня объявлено штормовое предупреждение. На регион уже обрушились ливни с градом. Уровень воды в некоторых реках повысился до опасных отметок, люди готовятся к паводкам.
В Туле дачники лишились урожая. То, что не побил град, затопило сильными ливнями. И такую же погоду сегодня прогнозируют в Курске, Воронеже и еще десятке городов. Спасатели предупреждают о шквалистом ветре и просят обходить стороной деревья и слабо укрепленные конструкции.
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