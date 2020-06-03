«В зеркало не смотрел» — сильно похудевший Боярский рассказал о своем самочувствии
Народный артист вышел на связь с журналистами на следующий день после переполошившего поклонников видеообращения.
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Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, Instagram @ald.help
Народный артист Михаил Боярский ответил журналистам по телефону о своем самочувствии, сообщает сайт KP.RU. Как писал накануне 5-tv.ru, актер записал видеообращение к поклонникам, которое не на шутку встревожило его поклонников.
Боярский призвал всех неравнодушных откликнуться на призыв о помощи детям одного из музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. Двум маленьким мальчикам поставили диагноз «адренолейкодистрофия». Вылечить их смогут только за рубежом, о чем актер сообщил в соцсетях.
Однако вскоре после публикации записи интернет-пользователи обеспокоились состоянием здоровья самого 71-летнего Д’Артаньяна. На видео он показался многим уставшим, изможденным и исхудалым.
Представители СМИ дозвонились до звезды экрана и поинтересовались, как у него дела. Боярский сообщил, что у него все в порядке: он находится в самоизоляции на даче в Ленобласти со всей семьей. Отдельно Михаилу задали вопрос о худобе.
«Я в зеркало не смотрел на себя давно — это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров», — подтвердил Боярский.
Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Боярский не оплачивает штраф за «мушкетерскую» парковку в Петербурге.
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