Народный артист Михаил Боярский ответил журналистам по телефону о своем самочувствии, сообщает сайт KP.RU. Как писал накануне 5-tv.ru, актер записал видеообращение к поклонникам, которое не на шутку встревожило его поклонников.

Боярский призвал всех неравнодушных откликнуться на призыв о помощи детям одного из музыкантов Симфонического оркестра Ленинградской области. Двум маленьким мальчикам поставили диагноз «адренолейкодистрофия». Вылечить их смогут только за рубежом, о чем актер сообщил в соцсетях.

Однако вскоре после публикации записи интернет-пользователи обеспокоились состоянием здоровья самого 71-летнего Д’Артаньяна. На видео он показался многим уставшим, изможденным и исхудалым.

Представители СМИ дозвонились до звезды экрана и поинтересовались, как у него дела. Боярский сообщил, что у него все в порядке: он находится в самоизоляции на даче в Ленобласти со всей семьей. Отдельно Михаилу задали вопрос о худобе.

«Я в зеркало не смотрел на себя давно — это не имеет значения. У меня все хорошо, здоров», — подтвердил Боярский.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Боярский не оплачивает штраф за «мушкетерскую» парковку в Петербурге.