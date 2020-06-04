В Долине гейзеров обнаружили новый пульсирующий источник. Об этом сообщил государственный инспектор Александр Хачукаев и научный сотрудник Института водных.

«Я сопровождал зоолога на маршруте. На обратном пути мы заглянули за скалу Пилигрим и увидели мощную струю воды, которая непрерывно била из склона. Над источником в глиняном склоне образовался провал, из него также периодически вырывался столб воды. Я сверился с каталогом гейзеров Кроноцкого заповедника и убедился, что этого объекта там нет», — рассказал Александр Хачукаев.

Новый гейзер находится в 200 метрах ниже по течению реки Гейзерной от эталонного гейзера Большой. Это место самое популярное для экскурсии.

Как сообщили в Кроноцком заповеднике, раньше на этом месте была лишь трещина. Сейчас потоки горячей воды разлетаются каждый час почти на два метра.

Старший научный сотрудник заповедник, гидрогеолог Алексей Кирюхин отметил, что за гейзером необходимо наблюдение, так как в период паводков давление под склоном может возрасти, что очень опасно для окружающей среды и людей.

«Из-за паводков увеличилось давление в очаге разгрузки термальных вод в бассейне реки Гейзерной, уровень подземных вод поднялся с одновременным раскрытием подводящей трещины и формированием двух каналов. Из нижнего канала меньшего диаметра в пульсирующем режиме фонтанирует пароводяная смесь на высоту около 2-3 метров», — объяснил Алексей Кирюхин.

В Долине Гейзеров, по словам биологов, в результате вулканических, гидротермальных и оползневых процессов постоянно исчезают и появляются новые термальные источники, меняются ландшафты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пещеру глубиной 100 метров обнаружили на вершине Ай-Петри в Крыму.