Путин согласился ввести режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за разлива топлива

Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы МЧС Евгением Зиничевым объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в зоне разлива топлива с ТЭЦ в Норильске. Это произошло после того, как глава государства заслушал доклад министра о ситуации на севере Красноярского края.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — ответил Путин.

Вместе с тем после отчета губернатора Красноярского края Александра Усса президент высказал возмущение по поводу того, что власти региона узнали о разливе топлива в Норильске из соцсетей.

Президент призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива в Норильске и поручил правоохранителям разобраться с нарушениями при информировании властей о разливе нефтепродуктов.