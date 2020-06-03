Путин согласился ввести режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за разлива топлива

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Сергей Зеленский
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Глава государства заслушал доклады главы МЧС и губернатора Красноярского края.

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Фото, видео: ТАСС / Денис Кожевников, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы МЧС Евгением Зиничевым объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в зоне разлива топлива с ТЭЦ в Норильске. Это произошло после того, как глава государства заслушал доклад министра о ситуации на севере Красноярского края.

«Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен», — ответил Путин.

Вместе с тем после отчета губернатора Красноярского края Александра Усса президент высказал возмущение по поводу того, что власти региона узнали о разливе топлива в Норильске из соцсетей.

Президент призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива в Норильске и поручил правоохранителям разобраться с нарушениями при информировании властей о разливе нефтепродуктов.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Возбуждено уголовное дело о «порче земли».

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