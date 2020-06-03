Разлив топлива в реке в Норильске виден на «Яндекс. Картах»
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара в реку вытекло 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
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Фото, видео: РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля", YouTube @Телеканал Северный город Норильск
Масштабы разлива нефтепродуктов в Норильске настолько велики, что их видно на «Яндекс. Картах».
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. Возбуждено уголовное дело о «порче земли».
Сегодня президент России Владимир Путин провел совещание с министром МЧС Евгением Зиничевым и губернатором Красноярского края Александром Уссом, на котором призвал к ответу компанию, ставшую источником разлива топлива в Норильске и поручил правоохранителям разобраться с нарушениями при информировании властей о разливе нефтепродуктов. Также он возмутился тем, что власти узнали о разливе топлива в Норильске из соцсетей.
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