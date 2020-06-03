В Минздраве рассказали о нетипичных симптомах COVID-19 у пожилых

У пожилых людей коронавирус может проявляться в атипичной форме. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID-19, опубликованных на сайте ведомства.

Среди нетипичных симптомов проявления коронавируса перечисляются делирий, бред, снижение артериального давления, тахикардия, конъюнктивит.

У пациентов пожилого возраста болезнь может протекать без лихорадки, кашля и одышки, и симптомы могут не соответствовать тяжести заболевания.

Кроме того, в рекомендациях сообщается, что кожные проявления, в том числе сыпь, могут быть первым симптомом заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие люди, помимо пожилых граждан и пациентов с хроническими заболеваниями, оказались в группе риска инфицирования коронавирусом.