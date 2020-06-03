В Минздраве рассказали о нетипичных симптомах COVID-19 у пожилых
У таких пациентов болезнь может проявляться без распространенных симптомов: лихорадки, кашля и одышки.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
У пожилых людей коронавирус может проявляться в атипичной форме. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Минздрава РФ по лечению COVID-19, опубликованных на сайте ведомства.
Среди нетипичных симптомов проявления коронавируса перечисляются делирий, бред, снижение артериального давления, тахикардия, конъюнктивит.
У пациентов пожилого возраста болезнь может протекать без лихорадки, кашля и одышки, и симптомы могут не соответствовать тяжести заболевания.
Кроме того, в рекомендациях сообщается, что кожные проявления, в том числе сыпь, могут быть первым симптомом заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие люди, помимо пожилых граждан и пациентов с хроническими заболеваниями, оказались в группе риска инфицирования коронавирусом.
Читайте также
43%
-0.64 76.62
-0.16
Нашли ошибку?