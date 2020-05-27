Компания «блогеров» устроила стрельбу из автомата в Подмосковье

Компания молодых людей в подмосковном Чехове устроили стрельбу во время проводов своего товарища в армию. Соседи вызвали на место происшествия полицейских. Приехавшего на вызов правоохранителя нарушители хватали за маску и лицо, а также угрожали выложить видео с ним в соцсети, называя себя «блогерами».

Один из участников событий в беседе с 5-tv.ru рассказал, что как таковых «блогеров» среди них не было.

«Был дурачок один. Но у меня нет с ним контактов», — заявил молодой человек.

По его словам, злоумышленники раскаялись в своих действиях и уже принесли свои извинения публично. Ситуацию прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Она рассказала, что в полицию поступило сообщение о нарушении тишины и стрельбе в Чехове.

«Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей, которые вели себя агрессивно, на неоднократные требования предъявить документы отвечали отказом, а также не подчинялись законным требованиям полицейских», — сказала она.

По предварительным данным, выстрелы производились из охолощенного автомата. В настоящий момент оружие отправлено на исследование.

В результате происшествия правоохранителями были задержаны шесть человек. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Пятеро молодых людей привлечены к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, как обычный московский двор стал полем битвы для людей с автоматами.