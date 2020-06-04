Прохожие засняли голубя, катающегося на поручнях эскалатора — видео
Ролик собрал почти 1,5 миллиона просмотров.
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Фото, видео: PA / Danny Lawson, Reddit @monkeyshort
Прохожие засняли на видео голубя, который решил покататься на поручне эскалатора. Видимо, он нашел для себя необычный аттракцион или способ передвижения. Однако, когда поручень максимально опустился и путешествие подошло к концу, голубь решил не сдаваться и начал подниматься против движения поручня, при этом размахивая крыльями, чтобы удержаться. Но попытки оказались тщетны — подняться вверх голубю не удалось.
Но упрямая птица решила не сдаваться и перелетела на другой эскалатор, который, наоборот, движется вверх. Теперь голубь покатился в обратную сторону. Как только он додумался!
Ролик опубликовали на портале Reddit.com. Он собрал почти 1,5 миллиона просмотров.
«Этот голубь в эпической битве с поручнями», — подписали видео пользователи.
Сколько продолжалось развлечение голубя неизвестно. Но судя по видео, такие аттракционы пришлись ему по вкусу.
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