Прохожие засняли на видео голубя, который решил покататься на поручне эскалатора. Видимо, он нашел для себя необычный аттракцион или способ передвижения. Однако, когда поручень максимально опустился и путешествие подошло к концу, голубь решил не сдаваться и начал подниматься против движения поручня, при этом размахивая крыльями, чтобы удержаться. Но попытки оказались тщетны — подняться вверх голубю не удалось.

Но упрямая птица решила не сдаваться и перелетела на другой эскалатор, который, наоборот, движется вверх. Теперь голубь покатился в обратную сторону. Как только он додумался!

Ролик опубликовали на портале Reddit.com. Он собрал почти 1,5 миллиона просмотров.

«Этот голубь в эпической битве с поручнями», — подписали видео пользователи.

Сколько продолжалось развлечение голубя неизвестно. Но судя по видео, такие аттракционы пришлись ему по вкусу.

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