Опять вместе? The Weeknd и Белла Хадид снова «на связи» после разрыва

«Самая красивая женщина в мире» Белла Хадид и канадский певец The Weeknd возобновили общение спустя девять месяцев после разрыва. Об этом поведал инсайдер изданию Us Weekly.

По его словам, Белла и The Weeknd «недавно были на связи», но о большем он распространяться не стал. Поклонники пары считают, что существуют большая вероятность того, что звезды сойдутся снова.

Белла Хадид и The Weeknd начали встречаться в 2015 году. В августе 2019 года стало известно, что 23-летняя модель и 30-летний певец окончательно порвали отношения после того, как на протяжении четырех лет они то расходились, то сходились снова. Какое-то время артист состоял в отношениях с певицей Селеной Гомез.

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