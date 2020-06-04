«От Оттавы до Парижа» — Пушков тонко прокомментировал приглашение России в G7
Озвученное Дональдом Трампом идея вновь позвать Россию вызвала бурные дебаты по обе стороны океана.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Вопросы регулирования нефтяного рынка и другие важнейшие международные проблемы можно решить только в сотрудничестве с Россией. Поэтому ее присутствие на встрече «Большой семерки» необходимо — так считает Дональд Трамп.
В интервью американской компании Fox News президент США заявил, что участия Москвы в саммите требует «здравый смысл». Трамп также отметил, что хочет заключить с Россией новый договор о контроле над ядерными вооружениями.
Ранее Трамп перенес встречу «Большой семерки» на сентябрь и объявил, что хочет пригласить туда дополнительно четыре страны — включая Россию. Однако идею американского лидера не разделили партнеры по G7. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо на вопрос о том, приедет ли он на саммит, если там будет Владимир Путин, ушел от ответа, заявив, что задолго до встречи стороны ждет «множество дискуссий».
«От Оттавы до Парижа так бурно обсуждают сценарий возвращения России в G7, словно Москва подала заявку. Москва заявку не подавала. Нелепы потуги Трюдо закрыть нам путь в структуру, в которую мы не рвемся. Эти дебаты отражают лишь кризис G7 и нехватку России за столом переговоров», — в свою очередь прокомментировал приглашение России в «Большую семерку» и последующую реакцию председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
К слову, не менее деликатный ответ на приглашение Дональду Трампу прозвучал и от российского МИД. Как сообщал ранее 5-tv.ru, официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова напомнила американскому президенту, что формат «семерки» устарел, а G20 давно стал «центром экономического роста и политического влияния мира».
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