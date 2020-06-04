Хронология экологической катастрофы: как 20 тысяч тонн утекли в акваторию рек

Много вопросов у следователей будет и к владельцам станции где, как оказалось, даже не было аварийной сигнализации; и к доморощенным специалистам, пытавшимся, буквально, «зарыть» проблему сразу после катастрофы.

Наш корреспондент Виталий Ханин вторые сутки работает в зоне бедствия — он все это сейчас покажет.

На реке и целом каскаде озер — заслоны, которые должны остановить разлив солярки. Несмотря на боновые заграждения нефтяное пятно растет. Есть риск, что оно все-таки попадет в Карское море.

«В основном была сейчас задача локализовать разлив. Те мы ставили водные ордера, чтобы не допустить в случае ветра нового прорыва».

Изначально разлив солярки произошел из резервуара на третьей норильской ТЭЦ — она находится под управлением дочерней компании «Норникеля».

Мы попытались восстановить хронологию: как компания сообщала об аварии. Сначала 29-го числа они заявили о пожаре. Он действительно был — после того, как дизельное топливо хлынуло на дорогу — оно вспыхнуло от раскаленной трубы проезжавшего мимо автомобиля.

«Было принято решение отправить в ту сторону, первое, это вездеходы „Антеко“ с боновыми заграждениям и вертолет, чтобы точно установить место вот этого пятна. Мы в пятницу выяснили, что оно не вышло за пределы Амбарки и утром в воскресенье пошли вездеходы и вертолеты», — отчитался о первых действиях перед журналистами мэр Норильска Ринат Ахметчин.

«Норникель» сообщил сотрудникам МЧС, что цистерна загорелась от того, что в нее врезалась легковушка. Не уточняя, как седан мог перелететь через забор и почему у важнейшего инфраструктурного объекта нет никакой системы автоматической сигнализации.

«Первую информацию естественно об этом происшествии свидетель сообщил нашей охране. Он увидел, что горит автомобиль. Автомобиль этот проезжал мимо», — сообщил операционный директор ПАО «ГИК «Норильский никель».

По сообщения очевидцев, топливо вытекало с огромной скоростью. Оно быстро затопило огромный пустырь перед цистерной — о его размерах можно судить по нынешним восстановительным работам. Но, судя по комментариям представителей властей — даже после тушения они так и не узнали об утечке в 20 тысяч тонн.

«Пожарные не заметили 20 тысяч тонн солярки, которая вылилась из этого бака?»

«Процесс выхода топлива с данного резервуара был крайне коротким», — так ответил на вопрос журналистов зампредседателя правительства Анатолий Цыкалов.

«Разве можно не заметить 20 тысяч тонн солярки, которые уже вылились и прямо сейчас на земле?»

«Естественно… Поэтому еще раз говорю, возникает вопрос…» — добавил он.

Наконец в интернет попало видео — владельцев той самой машины, которая стала причиной пожара. И вот из него вся страна узнала об экологической катастрофе.

Решение «Норникеля» — как устранить последствия аварии — просто собрать топливо из реки и прямо там, на месте, его сжечь. Независимо от того, как огромный костер повлияет на хрупкую арктическую природу. У федеральных чиновников эта идея вызвала, мягко скажем, недоумение.

«Будет проведена, наверное, некая сессия совещаний, где совместно с учеными будет выбран наиболее оптимальный и бережный способ утилизации такого значительного количества нефтепродуктов», — заявила руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Окрестности Норильска тоже отравлены. В низине течет ручей, на котором отчетливо видны жирные масляные разводы. Повсюду пена, гарь и пластик. Часть зараженного грунта подняли, сейчас заменяют новым. Если нефтяное пятно решили сжечь, то здесь проблему решили закопать.

Вот такое здесь придумали решение проблемы. Грязь и солярку закидывают песком. Пять бульдозеров работают несколько суток. Тем не менее, острый запах солярки не развевается ветром. Земля пропиталась отравой.

Получить объяснения от местных рабочих сложно. Те, что в бульдозерах, действуют по принципу: сказали засыпать — мы засыпаем. А те, что на дорогих внедорожниках, — журналистов предпочитают обдавать пылью.

В этих внедорожниках некие мужчины в белых касках. За ними мы гонялись около часа.

«Солярку собрали».

«А запах?»

«Ну запах — это не солярка».

«А что там плавает?»

«А ты кто такой?»

Изучить предстоит и странное объяснение причин аварии. Сначала заявили, что под цистерной резко растаяла вечная мерзлота. При этом эта зима в Норильске была аномально теплой. Весна — очень жаркой. Лед тронулся на три недели раньше обычного срока Вопрос — почему в таких условиях не проверили сваи важнейшего инфраструктурного объекта — остается открытым.