Видео: огромный оползень в Норвегии «утащил» несколько домов в море

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 3 июня в городе Алта в северной провинции Финнмарк.

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Фото, видео: Twitter @JanFredrikD

Огромный оползень «утащил» несколько домов в море в Норвегии. Инцидент произошел вечером 3 июня в городе Алта в северной провинции Финнмарк.

Страшные и одновременно захватывающие кадры опубликовал на своей странице в Twitter один из жителей страны.

«Только что в Алте, Норвегия», — написал Ян Фредрик Драблёс.

На видео огромный пласт земли вместе с расположенными на нем постройками медленно съезжает во фьорд Норвежского моря. Кусок суши немедленно скрывается под водой и дома, будто поплавки, начинают плавать на поверхности.

По свидетельствам пользователей, оставивших комментарии под видеороликом, в результате ЧП никто не пострадал. Помощь потребовалась только собаке, оказавшейся в центре событий.

«Это просто ужасно! Я рад, что никто не пострадал»

«Одна собака была спасена. Больше никто не пострадал и не пропал без вести»

«Можете ли вы представить себе, что едете домой после тяжелого рабочего дня и видите, как весь ваш район плавает в море?»

«Никогда не видел ничего подобного! Какой кошмар!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оползень сошел в центре Нижнего Новгорода.

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