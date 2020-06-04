Видео: огромный оползень в Норвегии «утащил» несколько домов в море
Инцидент произошел вечером 3 июня в городе Алта в северной провинции Финнмарк.
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Фото, видео: Twitter @JanFredrikD
Огромный оползень «утащил» несколько домов в море в Норвегии. Инцидент произошел вечером 3 июня в городе Алта в северной провинции Финнмарк.
Страшные и одновременно захватывающие кадры опубликовал на своей странице в Twitter один из жителей страны.
«Только что в Алте, Норвегия», — написал Ян Фредрик Драблёс.
На видео огромный пласт земли вместе с расположенными на нем постройками медленно съезжает во фьорд Норвежского моря. Кусок суши немедленно скрывается под водой и дома, будто поплавки, начинают плавать на поверхности.
По свидетельствам пользователей, оставивших комментарии под видеороликом, в результате ЧП никто не пострадал. Помощь потребовалась только собаке, оказавшейся в центре событий.
«Это просто ужасно! Я рад, что никто не пострадал»
«Одна собака была спасена. Больше никто не пострадал и не пропал без вести»
«Можете ли вы представить себе, что едете домой после тяжелого рабочего дня и видите, как весь ваш район плавает в море?»
«Никогда не видел ничего подобного! Какой кошмар!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что оползень сошел в центре Нижнего Новгорода.
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