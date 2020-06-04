Кара Делевинь раскрыла свои сексуальные пристрастия
Около месяца назад британская супермодель рассталась со звездой сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон.
Фото: Instagram @caradelevingne
Британская супермодель и актриса Кара Делевинь в интервью изданию Variety рассказала о своих сексуальных предпочтениях. По словам 27-летней знаменитости, она является пансексуалкой. Проще говоря, девушка способна испытывать влечение к людям вне зависимости от их пола.
«Я всегда буду оставаться пансексуалкой, как я думаю. Каким бы образом кто-то себя не определял, он, она, они, — я влюбляюсь, и все тут. Меня влечет личность», — заявила Кара Делевинь.
Супермодель добавила, что на протяжении жизни в определенные дни чувствует себя мужественной, а в другие — слишком женственной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кара Делевинь рассталась со звездой сериала «Милые обманщицы» Эшли Бенсон. Пара начала встречаться летом 2018 года.
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