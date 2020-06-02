Уголовное дело возбуждено по факту разлива топлива в Норильске

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Сергей Зеленский
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Расследование обстоятельств экологической катастрофы на севере Красноярского края поставлено главой СКР Александром Бастрыкиным на контроль.

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Фото, видео: vk.com/stormdaily

Следственный комитет России по факту разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске возбудил уголовное дело по статье «порча земли». Как сообщается на сайте ведомства, его главой Александром Бастрыкиным ход расследования поставлен на контроль.

По мнению специалистов, восстановление экосистемы в регионе может занять десятки лет, негативно повлиять на среду проживания жителей Норильска и Таймыра, привести к сокращению биоразнообразия, истощению почвы, загрязнению рек, озер и океана. Кроме того, нарушается исконный ареал обитания коренных малочисленных народов Таймыра.

При этом в первые дни на место ЧП не допускались сотрудники Росприроднадзора. Местные жители утверждают, что это далеко не первая авария на объектах «Норникеля», которому и принадлежит эта ТЭЦ.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную.

Уголовное дело возбуждено по факту разлива топлива в Норильске

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vk.com/stormdaily

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vk.com/stormdaily

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