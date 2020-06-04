Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

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Алина Потёмкина
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Певица раскрыла, какой сюрприз готовит на день рождения своему сыну.

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Фото: Instagram @nataliapodolskaya

Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков-младший готовятся к первому юбилею сына — 5 июня отпрыску пары Артемию исполнится пять лет, сообщает «Экспресс газета». В честь этой знаменательной даты родители решились на щедрый подарок ребенку: щенка. Теперь, по словам певицы, они готовятся к появлению нового члена семьи.

«Тема давно ждет и мечтает об этом. И мы сами безумно волнуемся, потому что с появлением собаки меняется жизнь всей семьи. Появляется дополнительная ответственность. Я понимаю, что ухаживать по большому счету придется нам, но Тему мы тоже будем привлекать», — рассказала Подольская в эфире благотворительного марафона «Калейдоскоп добра» на радио Romantika.

Собаку выбрали породы кавалер кинг чарльз-спаниель. Этих питомцев называют маленькими компаньонами, они прекрасно уживаются с детьми и легко поддаются дрессировке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как фото Натальи Подольской в роскошном вечернем платье и тремя борзыми на поводке произвело фурор в сети.

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