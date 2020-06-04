Пьяная мать напала с ножом на детей в Москве

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Ниса Мурзанаева
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Женщина нанесла порезы собственному сыну. Она направлена в наркологию.

Пьяная мать напала с ножом на детей в Москве

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images

Жительница Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала с ножом на собственных детей. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в доме № 13 по улице Смоленский бульвар. В полицию обратился 18-летний гражданин, который утверждал — его пьяная мать напала с ножом на него и его 30-летнюю сестру.

Женщина 1967 года рождения нанесла сыну поверхностные порезы ножом по животу. Прибывшая на место бригада скорой помощи оказала пострадавшему молодому человеку медицинскую помощь. От госпитализации он отказался.

Специализированная психиатрическая бригада увезла напавшую на детей мать в наркологическое отделение.

Ранее 5-tv.ru писал, что студент застрелил из арбалета двух родственниц в Японии.

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