Крушение вертолета МИ-8 на Чукотке: военная машина рухнула сразу после взлета
Причиной трагедии, в результате которой погибли четыре человека, могла стать техническая неисправность.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Причиной крушения вертолета на Чукотке могла стать техническая неисправность — Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
Трагедия произошла утром на территории аэропорта в Анадыре — военный МИ-8 совершал тестовый полет. Машина рухнула почти сразу после взлета. Все, кто находился на борту — это четыре человека — погибли.
Момент катастрофы попал в объектив камеры наблюдения. Последние секунды полета изучил корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Подробности в репортаже.
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