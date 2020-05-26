Крушение вертолета МИ-8 на Чукотке: военная машина рухнула сразу после взлета

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Причиной трагедии, в результате которой погибли четыре человека, могла стать техническая неисправность.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Причиной крушения вертолета на Чукотке могла стать техническая неисправность — Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Трагедия произошла утром на территории аэропорта в Анадыре — военный МИ-8 совершал тестовый полет. Машина рухнула почти сразу после взлета. Все, кто находился на борту — это четыре человека — погибли.

Момент катастрофы попал в объектив камеры наблюдения. Последние секунды полета изучил корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что легкомоторный самолет аварийно сел в Ленобласти из-за оторвавшегося винта.

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Крушение вертолета МИ-8 на Чукотке: военная машина рухнула сразу после взлета

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