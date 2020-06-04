Прилучный после разрыва с Муцениеце шокировал фанатов «постаревшим» селфи

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный опубликовал в Instagram необычное селфи. На фотографии 32-летний актер выглядит сильно постаревшим и изможденным. Лицо кинозвезды на снимке испещрено глубокими морщинами.

Однако, похоже, поклонникам знаменитости не о чем переживать — их кумиру просто нанесли грим во время съемок нового фильма Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2: Побег из ада». Кинолента посвящена жизни и подвигу советского летчика Михаила Девятаева.

Чтобы вжиться в главную роль, актеру необходимо похудеть до 39 килограммов при росте 180 сантиметров — именно столько весил Девятаев, когда бежал из лагеря военнопленных. Павел Прилучный рассказал, что уже сбросил 20 килограммов и продолжает двигаться в этом направлении.

Instagram @bugevuge

Некоторые подписчики предположили, что кинозвезда выглядит осунувшимся и постаревшим в связи с бракоразводным процессом. Актер расстается со своей экс-возлюбленной Агатой Муцениеце.

Знаменитости объявили о решении развестись в феврале 2020 года после девяти лет брака. Вслед за этим от актрисы стали поступать жалобы на мужа, который якобы бил ее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и выгонял из дома в разгар пандемии коронавируса. Позже Агата Муцениеце заявляла, что жалеет супруга и даже посвящала ему стихи. По мнению пользователей сети, такое поведение способно «состарить» кого угодно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце подала документы на развод с Павлом Прилучным и призналась — у нее не получается расстаться с бывшим супругом мирно из-за взрывного темперамента обоих.