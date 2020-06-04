«Это не шутки!» — шоумены из Омска выслали гумпомощь «бедствующим» Пригожину и Тарзану

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Виктория Андреева
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Артисты настаивают, что сделали такой подарок от всей души и не просят ничего взамен.

«Это не шутки!» — шоумены из Омска выслали гумпомощь «бедствующим» Пригожину и Тарзану

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Шоумены из Омска, ведущие торжественных мероприятий Александр Марков и Глеб Бабыкин отправили «бедствующим» из-за пандемии артистам, в частности, семьям продюсера Иосифа Пригожина и певицы Наташи Королевой, посылку с «гуманитарной помощью».

Как заявили омичи в беседе с порталом «Город 55», они действительно разделяют мнение супруга Королевой — стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко — и продюсера Пригожина о том, что COVID-19 нанес непоправимый ущерб всей экономике страны. В том числе, негативно отразился на зарплатах и пенсионеров, и медиков, и звезд шоу-бизнеса.

«Это не шутки, у нас действительно нет работы, она запрещена! Надеемся, скоро это все закончится!» — отметили Марков и Бабыкин.

Идея выслать заветные коробки с продовольствием пришла в головы ведущих в тот момент, когда звезды открыто заговорили о проблеме, вступив в дебаты со своими же коллегами. Так, в благодарность за честность и участие в жизни общества, омичи отправили Пригожину и Глушко по две упаковки макаронных изделий, несколько банок сгущенки и тушенки, колбасу и даже зефир.

«От нашего стола, вашему столу! Из Омска с любовью!» — гласит надпись на упаковках.

Ответственная миссия вручить паек знаменитостям выпала на долю экс-возлюбленной певца Прохора Шаляпина, артистки Анны Калашниковой.

«Это не шутки!» — шоумены из Омска выслали гумпомощь «бедствующим» Пригожину и Тарзану

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ВКонтакте @tamada_aleksandr_markov

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ВКонтакте @tamada_aleksandr_markov

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ВКонтакте @tamada_aleksandr_markov

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ВКонтакте @tamada_aleksandr_markov

Известно, что скандал на тему «бедствующих» в пандемию артистов длится уже несколько недель. За это время свое мнение высказать успели: музыкант Юрий Лоза, его коллега Григорий Лепс, певицы Валерия и Наташа Королева, скандально известный артист Сергей Шнуров и многие другие. К слову, последний особо «отыгрался» на продюсере Иосифе Пригожине и бодибилдере Тарзане, заявив, что те просто «обнаглели».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожаловавшийся на «бедствующих» артистов Сергей Глушко стал «подрабатывать» дворником.

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