Марьяна Ро помирилась с мамой, которую раньше выгоняла из дома

Блогер Марьяна Ро, несколько лет назад оказавшаяся в центре скандала из-за непростых отношений с родителями, рассказала в интервью Premier One, что простила мать. Тогда, к слову, девушка выгнала родительницу из дома.

Сегодня отношения с мамой у нее нормальные. По ее словам, та иногда приезжает к ней в гости, и они откровенно разговаривают. В целом о конфликте того времени они уже вспоминают со смехом.

«Мне кажется, это абсолютно нормально, когда ты с мамой или с папой ссоришься. Не я это начала. Так уже вышло, что у меня очень экспрессивная семья, и я часто общаюсь не с теми людьми. Так выходило, что получалось все напоказ. Но это не от меня все зависело. Мы ржем, когда какая-то желтая пресса пишет что-то в духе: „Марьяна Ро выгнала мать“. Мы угораем, это смешно», — рассказала блогер.

Причиной непонимания между матерью и дочкой отчасти стали большие деньги. Марьяна неплохо зарабатывала и поддерживала мать. Однако в ответ не получала благодарности. Сейчас это уже в прошлом.

«Сейчас она, слава богу, уже благодарит, потому что это было просто невыносимо. Когда ты даешь человеку возможность хорошо жить, в достатке, а он даже элементарно не говорит тебе — „Спасибо“, это неприятно. Мы поругались, потом она поняла, что что-то делает не так, и сейчас все нормально», — заключила девушка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что агент Марьяны Ро прокомментировал новость о ее беременности.