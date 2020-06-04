Общественная палата РФ одобрила список мер по защите здоровья граждан на участках для голосования

В регионах избиркомы начали готовиться к Общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции. Оно пройдет 1 июля. В ЦИКе ранее определили меры по защите здоровья граждан на участках. Сегодня список правил одобрили в Общественной палате.

«Мы сравнивали международный опыт. Как вы знаете, сейчас в 11 странах на разных уровнях было проведено голосование. Те меры по защите здоровья, которые предусмотрены у нас, они носят существенно более глубокий и содержательный характер», — сказал член Общественной Палаты РФ, руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за голосованием Максим Григорьев.

Напомним, во время голосования избиркомы обязаны предоставить всем гражданам средства защиты — маски и перчатки. На входе люди должны пройти термоконтроль. Специальные указатели помогут обеспечить бесконтактное передвижение и соблюдение безопасной дистанции — два метра. В течение всего дня участки для голосования будут дезинфицировать. Наблюдатели и работники избиркомов пройдут тестирование.

Президент России Владимир Путин в рамках совещания с рабочей группой 1 июня утвердил дату 1 июля для проведения Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. По мнению главы государства, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Так, проводить голосование ранее установленной даты не следует из-за остающейся угрозы распространения COVID-19 в стране. По мнению российского лидера, избирательные пункты обязаны должным образом подготовиться приходу граждан: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора, оснастить достаточным количеством антисептиков и одноразовыми принадлежностями для использования во время процедуры очного голосования. Все это реально сделать только в штатном режиме и при отсутствии спешки.

Правила проведения голосования разработаны ЦИК совместно с Роспотребнадзором. Выбирая максимально подходящую дату для голосования нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки, а также чтобы каждый мог еще раз изучить поправки, разобраться в них, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституцию РФ важно внедрить как можно скорее, при том что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

Вследствие этого, важно начать действовать максимально четко и слаженно, руководствуясь новыми мерами по развитию сферы здравоохранения, укреплению финансового положения граждан и, особенно, многодетных семей, приложить все усилия на восстановление экономики, а также помочь малому и среднему бизнесу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК сделала все возможное для того, чтобы обезопасить граждан в день голосования по поправкам в Конституцию РФ.