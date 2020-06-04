Несовершеннолетняя модель обнаружила свои фото на странице эскортниц
Мошенники требуют с девушки 100 тысяч рублей в обмен на удаление порочащей ее информации из сети.
Фото: www.globallookpress.com © Sonja Krebs
Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту заявления 17-летней Миры Д. о вымогательстве у нее 100 тысяч рублей в обмен на удаление из интернета порочащей ее информации.
Telegram-канал «Рынок шкур», специализирующийся на «сливах» девушек, которые занимаются эскортом, разместил снимок Миры с грубыми комментариями в ее адрес.
Как уточняет KP.RU, сама девушка родом из украинского Николаева. Последние пару лет живет в России, участвовала в нескольких конкурсах красоты, модельных показах и снималась для глянца.
Ранее 5-tv.ru передавал, что овеянная скандальной славой экс-ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова рассказала о занятии эскортом.
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