Несовершеннолетняя модель обнаружила свои фото на странице эскортниц

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Сергей Зеленский
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Мошенники требуют с девушки 100 тысяч рублей в обмен на удаление порочащей ее информации из сети.

Несовершеннолетняя модель обнаружила свои фото на странице эскортниц

Фото: www.globallookpress.com © Sonja Krebs

Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту заявления 17-летней Миры Д. о вымогательстве у нее 100 тысяч рублей в обмен на удаление из интернета порочащей ее информации.

Telegram-канал «Рынок шкур», специализирующийся на «сливах» девушек, которые занимаются эскортом, разместил снимок Миры с грубыми комментариями в ее адрес.

T.me

Как уточняет KP.RU, сама девушка родом из украинского Николаева. Последние пару лет живет в России, участвовала в нескольких конкурсах красоты, модельных показах и снималась для глянца.

Ранее 5-tv.ru передавал, что овеянная скандальной славой экс-ведущая «Армейского магазина» Дана Борисова рассказала о занятии эскортом.

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