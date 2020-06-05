В Петербурге обнаружены кафе и магазины, работающие вопреки запретам из-за COVID-19

В российских регионах постепенно смягчают ограничения. С сегодняшнего дня в Петербурге открываются городские церкви, соборы и мечети. Правда, прихожанам все же придется соблюдать санитарные требования. Дистанция в полтора метра — обязательна. Так же все должны не забывать про маски и перчатки. Пожилым людям старше 65 лет посещать храмы пока не рекомендуется.

Между тем запрет на некоторые виды деятельности все еще сохраняется. Только в Петербурге в ходе одного рейда нашли десятки заведений, работающих вопреки запретам. В числе нарушителей магазины цветов, игрушек и парфюмерии, открыли свои двери кафе и рестораны — без соблюдения предписанных карантинных мер — присесть за столик в этих заведениях можно было не только на безопасных открытых террасах — в этом убедилась корреспондент МИЦ «Известия» Анна Калачева. Подробности в репортаже.

Ранее губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о смягчении ряда ограничительных мер с 1 по 14 июня, однако открытие точек общепита туда пока не вошло.