Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал о переходе переговоров по заключению мирного договора с Россией на новый уровень. Накануне глава японского МИД встретился с коллегой из РФ Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы (переговоров. — ред.) меняются», — заявил глава МИД Японии.

Тосимицу Мотэги отметил, что российская и японская стороны перешли от противостояния по основным положениям мирного договора к более позитивному обсуждению.

Известно, что японский министр иностранных дел пригласил Сергея Лаврова посетить Японию в ближайшее время. Конкретные сроки поездки пока оговариваются, сообщает телеканал NHK.

Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за разногласий о принадлежности Курильских островов. В 2018 году руководители государств приняли решение активизировать переговоры для подписания соглашения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер Японии пообещал ускорить переговоры для подписания мирного договора с Россией.