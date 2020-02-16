Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Обсуждается подписание мирного соглашения между государствами.
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Фото, видео: ТАСС/Белоусов Виталий, /ZEUS
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассказал о переходе переговоров по заключению мирного договора с Россией на новый уровень. Накануне глава японского МИД встретился с коллегой из РФ Сергеем Лавровым на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Я более конкретно поделился своими мыслями о том, как продолжить переговоры. Этапы (переговоров. — ред.) меняются», — заявил глава МИД Японии.
Тосимицу Мотэги отметил, что российская и японская стороны перешли от противостояния по основным положениям мирного договора к более позитивному обсуждению.
Известно, что японский министр иностранных дел пригласил Сергея Лаврова посетить Японию в ближайшее время. Конкретные сроки поездки пока оговариваются, сообщает телеканал NHK.
Россия и Япония не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за разногласий о принадлежности Курильских островов. В 2018 году руководители государств приняли решение активизировать переговоры для подписания соглашения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер Японии пообещал ускорить переговоры для подписания мирного договора с Россией.
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