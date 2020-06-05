В России запускают тестирование онлайн-системы контроля скорости

В России началось тестирование онлайн-тахографов — устройств для контроля скорости автомобиля, а также соблюдения режима отдыха и труда водителей. Как сообщает «КоммерсантЪ», соответствующий законопроект разработан Минтрансом и направлен в правительство. Его рассмотрение запланировано на осень.

Целью внедрения тахографов называется переход от ручного режима контроля скоростного режима к автоматическому. Это позволит снизить нагрузку на автоинспекторов, а также снизить их число на дорогах.

В тестировании примут участие 20 крупных агломераций, где устройства установят пока только на средства общественного транспорта. В этот период штрафы за нарушения выписываться онлайн не будут. В дальнейшем планируется внедрить эту систему повсеместно для грузовиков и автобусов: в Москве за год, в регионах — за два. Ставить устройство будут только на новые автомобили, уже установленные тахографы смогут использоваться до истечения срока службы, утверждают в Минтрансе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие нарушения ПДД увеличат стоимость ОСАГО.