В России запускают тестирование онлайн-системы контроля скорости
Так называемые онлайн-тахографы могут появиться в дальнейшем на всех новых грузовиках и автобусах.
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Фото, видео: Twitter @smnewsru
В России началось тестирование онлайн-тахографов — устройств для контроля скорости автомобиля, а также соблюдения режима отдыха и труда водителей. Как сообщает «КоммерсантЪ», соответствующий законопроект разработан Минтрансом и направлен в правительство. Его рассмотрение запланировано на осень.
Целью внедрения тахографов называется переход от ручного режима контроля скоростного режима к автоматическому. Это позволит снизить нагрузку на автоинспекторов, а также снизить их число на дорогах.
В тестировании примут участие 20 крупных агломераций, где устройства установят пока только на средства общественного транспорта. В этот период штрафы за нарушения выписываться онлайн не будут. В дальнейшем планируется внедрить эту систему повсеместно для грузовиков и автобусов: в Москве за год, в регионах — за два. Ставить устройство будут только на новые автомобили, уже установленные тахографы смогут использоваться до истечения срока службы, утверждают в Минтрансе.
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