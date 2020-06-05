«Не хочу мучить ребенка»: бывший Бони лишил их дочь хлеба и сладкого

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Валентин Черников
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Светская львица пожаловалась, что миллиардер Алекс Смерфит посадил восьмилетнюю девочку на жесткую диету.

«Не хочу мучить ребенка»: бывший Бони лишил их дочь хлеба и сладкого

Фото: Instagram @victoriabonya

Строгая диета для восьмилетней дочери Анджелины привела к разногласиям между Викторией Боней и ее бывшим бойфрендом Алексом Смерфитом. Об этом модель и инстаблогер рассказала в интервью журналу «Антенна».

Как уточняет сайт KP.RU, не так давно Боня переехала с дочерью из Лондона в Монако к отцу ребенка. Бывшие партнеры сохранили дружеские отношения ради девочки. Живя под одной крышей с ирландским миллиардером, Виктории и Анджелине приходится подстраиваться под образ его жизни.

«Мы сразу решили, что если один считает что-то неприемлемым для ребенка, то второй должен придерживаться той же позиции. И ни в коем случае втайне не потакать», — сказала Боня.

Однако светской львице пришлось нарушить этот уговор, когда Смерфит подобно себе посадил дочь на модную ныне глютеновую диету. Он настаивает, чтобы девочка не употребляла продукты, содержащие клейковину: крупы, муку, включая хлеб и выпечку, некоторые молочные и мясные продукты, а также сладости.

Виктория против лишения наследницы таких радостей жизни. Когда они вместе вдали от отца, мама разрешает малышке есть все, что она захочет.

«Разногласий на этот счет нет, но не хочу мучить ребенка подобным меню», — поделилась Боня.

Ранее 5-tv.ru писал, что Виктория Боня похвалилась способностями.

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