Виторган-старший трогательно поздравил с днем рождения Елену Воробей

Актер Эммануил Виторган трогательно поздравил с днем рождения юмористку Елену Воробей. В своем аккаунте в Instagram он призвал всех поддержать артистку, которая празднует именины, болея коронавирусом.

«Давайте поздравим и пожелаем Леночке Воробей быстрее выздоравливать! Леночка, наше солнышко! С днем рождения тебя, наша дорогая! Пожалуйста, выздоравливай быстрее! Здоровья твоим всем! Ты уникальна, талантлива, добра, ты прекрасный Человек и хороший Друг! Ты сделала себя сама!!! Мы тебя обожаем! Мы с тобой!!! Крепко целуем», — написал 80-летний Виторган.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Поклонников растрогало такое поздравление. Они присоединились к теплым словам артиста и тоже пожелали имениннице поскорее вернуться в строй.

«Солнечную барышню с днем рождения, счастья, удачи, радости»

«Лучше не скажешь, присоединяюсь!» — писали подписчики.

Сама артистка увидела поздравление и сердечно поблагодарила всех. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как расставшуюся с мужем Елену Воробей выхаживает от коронавируса сестра.