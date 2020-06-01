Расставшуюся с мужем Елену Воробей выхаживает от коронавируса сестра

За заболевшей коронавирусом известной юмористкой Еленой Воробей ухаживают 17-летняя дочь София и родная сестра Наталья, медик по образованию. Как сообщает сайт KP.RU, в свое время артистка помогла родственнице переехать с семьей из родного Брянска и устроиться в Москве, а потом подключила все свои связи, когда у мужа Натальи заподозрили рак. К счастью, поставленный врачами диагноз в результате не подтвердился. Теперь настал черед младшей сестры позаботиться о старшей, тем более что 52-летняя звезда осталась без мужской поддержки.

Как пишет издание со ссылкой на коллег Воробей, многие считают, что Елена живет с молодым звукорежиссером из своей команды Александром Калищуком, который ради нее даже ушел от жены. Однако некоторое время назад пара рассталась после нескольких лет гражданского брака.

Главной опорой юмористки остается дочь София. Имя ее отца Воробей всегда тщательно скрывала, однако известно, что это бизнесмен из Санкт-Петербурга, и он погиб несколько лет назад.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне на своей странице в Instagram Елена Воробей призналась, что заразилась коронавирусом. Артистка рассказала, что постоянно консультируется с врачами, и дала несколько рекомендаций подписчикам.