Расставшуюся с мужем Елену Воробей выхаживает от коронавируса сестра

|
Светлана Александрова
77

О своей болезни артистка сообщила в соцсетях сама.

Расставшуюся с мужем Елену Воробей выхаживает от коронавируса сестра

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Тема:
Эпидемия коронавируса

За заболевшей коронавирусом известной юмористкой Еленой Воробей ухаживают 17-летняя дочь София и родная сестра Наталья, медик по образованию. Как сообщает сайт KP.RU, в свое время артистка помогла родственнице переехать с семьей из родного Брянска и устроиться в Москве, а потом подключила все свои связи, когда у мужа Натальи заподозрили рак. К счастью, поставленный врачами диагноз в результате не подтвердился. Теперь настал черед младшей сестры позаботиться о старшей, тем более что 52-летняя звезда осталась без мужской поддержки.

Как пишет издание со ссылкой на коллег Воробей, многие считают, что Елена живет с молодым звукорежиссером из своей команды Александром Калищуком, который ради нее даже ушел от жены. Однако некоторое время назад пара рассталась после нескольких лет гражданского брака.

Главной опорой юмористки остается дочь София. Имя ее отца Воробей всегда тщательно скрывала, однако известно, что это бизнесмен из Санкт-Петербурга, и он погиб несколько лет назад.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, накануне на своей странице в Instagram Елена Воробей призналась, что заразилась коронавирусом. Артистка рассказала, что постоянно консультируется с врачами, и дала несколько рекомендаций подписчикам.

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 июн
Рестораторы обнаружили казусы в рекомендациях по работе в условиях пандемии
1 июн
Леонид Якубович рассказал о смерти генерального продюсера «Поля Чудес»
1 июн
Благодаря мобильным госпиталям ситуация с COVID-19 в Дагестане улучшилась
1 июн
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
1 июн
Путин поздравил детского омбудсмена Кузнецову с рождением седьмого ребенка
1 июн
Путин распорядился возобновить оказание плановой медпомощи населению
1 июн
Роспотребнадзор обновил рекомендации по работе кафе и ресторанов
1 июн
Путин поручил расширить список пострадавших от пандемии коронавируса отраслей
1 июн
За сутки в России от коронавируса излечились 3 994 человека
1 июн
Эпоха возрождения: в России вторая волна снятия ограничений из-за COVID-19

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
69.71
-1.04 77.64
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:25
Памфилова: проголосовать по Конституции будет безопаснее, чем сходить в магазин
21:16
Правительство РФ подготовило Общенациональный план восстановления экономики
21:08
Лжесотрудники СК РФ «обчистили» квартиру топ-менеджера «Ростелекома»
20:58
Умерла старейшая актриса России Зинаида Леонтьева
20:49
Пятнадцать американских штатов охвачены массовыми беспорядками
20:42
Расставшуюся с мужем Елену Воробей выхаживает от коронавируса сестра

Сейчас читают

ТОП-5 самых самовлюбленных знаков зодиака
«Готовы платить за любовников»: Дробыш честно о том, кто поет на современной эстраде
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок