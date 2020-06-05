Ученые предрекли скорое исчезновение уникальной экосистемы

Ученые Ратгерского университета в США предрекли скорое исчезновение одной из самых уникальных экосистем в мире — мангровых лесов. Оказывается, из-за постоянного поднимающегося уровня моря, вызванного выбросом парниковых газов, рост этих уникальных лесов может прекратиться.

В исследовании, которое опубликовано в журнале Science, объясняется, что так как темпы повышения моря составляют более шести миллиметров в год, мангровые леса перестают адаптироваться к высокому уровню воды. В такой ситуации через 30 лет эти растения смогут расти лишь на 6,2%. При более оптимистичном раскладе — на пять миллиметров в год.

Всего существует около 80 видов мангровых лесов. Они являются одними из крупнейших резервуаров углерода. При их утрате выброс парниковых газов в атмосферу существенно увеличится, что приведет к нарушению экосистемы на Земле. Помимо этого, мангровые леса защищают береговую линию от эрозии, штормовых нагонов и приливов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нефтяное озеро с мертвыми утками обнаружили на Сахалине.