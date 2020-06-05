«Уходит поколение прекрасных актеров»: дочь режиссера Гайдая о смерти Кокшенова

Смерть знаменитого советского и российского актера Михаила Кокшенова потрясла деятелей отечественного кинематографа. В интервью 5-tv.ru о трагическом событии высказалась дочь режиссера Леонида Гайдая, который работал вместе с Кокшеновым над созданием легендарных советских кинокартин, в том числе «Не может быть!», «Опасно для жизни!», «Спортлото-82».

«Прекрасный актер. Очень жаль, конечно. <.> Это большой отрезок жизни, творчества. Всегда жалко, когда уходит поколений хороших таких, прекрасных актеров», — признала Оксана Гайдай, добавив, что раньше Кокшенов был частым гостем в их доме.

Как писал 5-tv.ru, знаменитый советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист России скончался 5 июня в возрасте 83 лет. По информации 5-tv.ru, он страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.