«Уходит поколение прекрасных актеров»: дочь режиссера Гайдая о смерти Кокшенова
Знаменитый советский и российский артист скончался на 84-м году жизни.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexander Keltik
Смерть знаменитого советского и российского актера Михаила Кокшенова потрясла деятелей отечественного кинематографа. В интервью 5-tv.ru о трагическом событии высказалась дочь режиссера Леонида Гайдая, который работал вместе с Кокшеновым над созданием легендарных советских кинокартин, в том числе «Не может быть!», «Опасно для жизни!», «Спортлото-82».
«Прекрасный актер. Очень жаль, конечно. <.> Это большой отрезок жизни, творчества. Всегда жалко, когда уходит поколений хороших таких, прекрасных актеров», — признала Оксана Гайдай, добавив, что раньше Кокшенов был частым гостем в их доме.
Как писал 5-tv.ru,
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