«Миллиарды?»: Путин уточнил у Потанина ущерб от разлива топлива в Норильске

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Сергей Зеленский
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«Норникель» за свой счет обеспечит восстановление экологии после аварии на ТЭЦ.

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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил главе и совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину обратить внимание на необходимость своевременной замены оборудования, что позволило бы избежать утечки 20 тысяч тонн дизельного топлива с ТЭЦ в Норильске.

В ходе встречи с экологами, которая прошла в режиме видеоконференции, Потанин, глава МЧС Евгений Зиничев и глава Росприроднадзора Светлана Радионова доложили президенту о ситуации вокруг ликвидации последствий чрезвычайной ситуации под Норильском. В частности, обсуждался объем средств, которые потребуются на эти мероприятия.

Потанин затруднился назвать точные суммы, но заметил, что речь идет о более чем десяти миллиардах рублей.

«Вы сказали „миллиарды“, а сколько стоит одна емкость, которую вы сейчас будете менять?» — поинтересовался президент.

Потанин не смог ответить конкретно, но отметил, что предварительно расходы за резервуар оцениваются в сотни миллионов рублей.

«Одна емкость, думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, он стоит гораздо меньше, в разы, — заметил в этой связи Путин. — Я к чему? Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании. Просто посмотрите на это самым внимательным образом, внутри компании».

Президент выразил надежду на то, что вся работа по ликвидации ЧП будет проведена общими усилиями и эффективно.

В свою очередь Потанин заявил, что «Норникель» полностью оплатит восстановление экологии после аварии.

«Мы нацелены на использование лучших доступных технологий и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения и профинансируем это полностью за счет компании, ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет, — сказал он. — Экологическую систему вернем в нормальное состояние».

Глава компании добавил, что весь этот процесс будет осуществляться совместно с экологами.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную. МЧС 5 июня сообщило о локализации разлива топлива на месте ЧП в Норильске. По факту произошедшего было возбуждено четыре уголовных дела.

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