МЧС сообщило о локализации разлива топлива на месте ЧП в Норильске

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Алиса Старжевская
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На данный момент на месте аварии в Красноярском крае собрано более 200 тонн нефтепродуктов.

МЧС сообщило о локализации разлива топлива на месте ЧП в Норильске

Фото: МЧС России/ТАСС

Разлив дизельного топлива на месте аварии на ТЭЦ-3 в Норильске удалось локализовать. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Отмечается, что на данный момент удалось собрать более 200 тонн нефтепродуктов.

«На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива и собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов», рассказали в ведомстве.

Для предотвращения дальнейшего разлива нефтепродуктов в Норильске, на водной поверхности были установлены девять боновых заграждений общей протяженностью более одного километра. По словам источника в администрации Норильска, полностью разлив топлива планируют ликвидировать в течение двух недель.

В пятницу, 29 мая, в Норильске один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 получил повреждения, в результате чего произошла утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По последним данным площадь загрязнения превысила 180 тысяч квадратных метров.

Всего Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела по факту разлива дизтоплива после аварии на норильской ТЭЦ-3: по статье о «халатности за несвоевременное информирование о ЧП» о «порче земли», о «нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнении вод».

Ранее 5-tv.ru писал, что были опубликованы спутниковые снимки разлива топлива в Норильске, опубликованные «Роскосмосом».

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