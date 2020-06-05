«Диагностов по фото подвезли»: у сестры Фриске заподозрили смертельную болезнь

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Алина Потёмкина
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Снимок постройневшей и посвежевшей Натальи Фриске напугал особо тревожных фанатов.

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Фото, видео: Instagram @friske_natalia

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья порадовала поклонников новым фото. В Instagram она выложила снимок, на котором стоит перед зеркалом в светлых джинсах и простой белой рубашке. Вид у нее отдохнувший.

«Наконец-то весеннее преображение», — поделилась радостью она с поклонниками.

Instagram @friske_natalia

Однако, не тут-то было. Среди поклонников тут же нашлись те, кто отметил худобу Натальи, а особо тревожные фанаты даже увидели у нее признаки болезни, от которой умерла ее знаменитая сестра.

«Вы очень похудели. Это даже немного пугает. Насколько я помню, незадолго до смерти Жанночка тоже стала выглядеть худющей. Берегите свое здоровье!» — писали мнительные комментаторы.

Но в противовес им нашлись более спокойные и даже циничные фолловеры.

«А вот и диагностов по фото подвезли», — отметил один из поклонников. К слову, эта ремарка даже заслужила лайк от самой Натальи Фриске.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото Жанны Фриске, уже боровшейся со смертельной болезнью.

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