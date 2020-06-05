«Минус 30 килограммов»: Александр Васильев озвучил вес Надежды Бабкиной

Историк моды и телеведущий Александр Васильев раскрыл, насколько похудела Надежда Бабкина после диеты и перенесенного коронавируса, а также озвучил ее реальный вес. Об этом он рассказал во время утреннего шоу на радио «Комсомольская правда», передает KP.RU.

Васильев, который так же, как и Бабкина перенес COVID-19 признался, что оба они за время болезни скинули вес, правда певица похудела сильнее, чем он. Кроме того, он напомнил, что дело не только в болезни — до этого худрук ансамбля «Русская песня» сидела на жесткой диете. По словам Васильева, за три месяца Бабкина сбросила 20 килограммов.

«Она ведь худела: с прошлого августа по 1 апреля — 20 кг. И плюс болезнь — еще 10. Всего она потеряла 30 килограммов», — рассказал историк моды.

Артистка стала питаться по системе интервального голодания, при которой принимать пищу можно только в 8-часовом интервале — с 10 до 18 или с 12 до 20 часов. Подобные ограничения принесли свои плоды — за короткое время Бабкина заметно похудела. В итоге после диеты и перенесенного заболевания певица весит 70 килограммов при росте 165 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru писал, что пользователи соцсетей отметили худобу Надежды Бабкиной, вызванной перенесенной двусторонней пневмонией. Несмотря на то, что певица больше недели находилась на искусственной вентиляции легких и в медикаментозной коме из-за коронавируса, сразу после выписки она тут же приступила к работе.