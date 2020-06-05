«Народ его обожал»: создатель «Ералаша» о скончавшемся актере Кокшенове

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 36

По словам Бориса Грачевского, советский артист был одним из лучших представителей комедийного жанра.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Svetlana Mal'tseva, 5-tv.ru

Сегодня коллеги российского актера Михаила Кокшенова вспоминают его заслуги в развитии отечественного кинематографа и приносят соболезнования его близким. Представители киноиндустрии утверждают: смерть Кокшенова — большая утрата для мира искусства.

Эту же мысль в интервью 5-tv.ru выразил художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», режиссер Борис Грачевский.

«Михаил Михайлович Кокшенов — удивительно яркий, харизматичный артист. Его появление даже на небольшой период в картине любой — это всегда успех. Поэтому и в „Ералаш“ почти с первых шагов мы привлекли этого яркого артиста, и не зря, потому что это всегда успех, это всегда смех. <…> Я знаю, как его любил народ, он был такой любимчик, и, наверно, с отъездом Крамара Кокшенов занял именно это место — главного комедийного шута в хорошем смысле, и народ его обожал», — отметил он.

По словам Грачевского, Кокшенов пользовался небывалой популярностью и своим участием мог превратить любой фильм в успешную кинокартину.

«Мы с ним после „Спортлото 82“ ездили по стране, и надо было видеть, как сзади орали дети. <…> Это действительно очень яркая фигура. Это большая потеря, несмотря на то, что он так давно болел и не появлялся на людях. То, что он сделал в кино, останется навсегда. Он был настоящий комедийный артист. Светлая память», — подытожил режиссер.

Как писал 5-tv.ru, знаменитый советский и российский актер, кинорежиссер и сценарист, народный артист России скончался 5 июня в возрасте 83 лет. По информации 5-tv.ru, он страдал от онкологического заболевания и лежал в реабилитационном центре в Московской области. В последнее время его состояние было тяжелым.

Михаил Кокшенов хорошо известен зрителям по кинокартинам «Девчата», «Самая обаятельная и привлекательная», «Белые росы», «Женя, Женечка и «Катюша».

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