«Метафора нашего времени» — В США молния разорвала самый большой в мире флаг
В последнее время в Америке постоянно бушуют ливни, грозы и даже штормы.
Фото: Zuma\TASS
Самый большой национальный флаг США разорвало от удара молнии. Об этом сообщает портал Heavy.com.
Инцидент произошел 2 июня в штате Висконсин. Видео и фотографии происшествия разместили в социальных сетях местные жители.
The iconic Acuity Insurance flag in Sheboygan - the largest free-flying American flag in the country - has been torn in half after tonight's storms.— TMJ4 News (@tmj4) June 3, 2020
📷: Avdil Luma pic.twitter.com/89fUWlsF4d
Флаг Acuity Insurance установлен на высоте 30 метров недалеко от водопадов Шебойган в память о жителях округа, погибших на службе в американской армии. Он весит 154 килограмма, а его размер достигает 42 метра в ширину и 21 метр в длину. Флаг считается крупнейшим в мире.
Некоторые жители США посчитали, что данный инцидент символизирует беспорядки, которые сейчас происходят в стране. Один из пользователей Twitter назвал порванный флаг «метафорой нашего времени».
В последнее время в Америке постоянно бушуют ливни, грозы и даже штормы. Сообщается, что в день, когда молния разорвала флаг, порывы ветра достигали 60 метров в секунду.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США простились с Джорджем Флойдом, смерть которого спровоцировала беспорядки по всему миру.
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