«Метафора нашего времени» — В США молния разорвала самый большой в мире флаг

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Алиса Старжевская
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В последнее время в Америке постоянно бушуют ливни, грозы и даже штормы.

«Метафора нашего времени» — В США молния разорвала самый большой в мире флаг

Фото: Zuma\TASS

Самый большой национальный флаг США разорвало от удара молнии. Об этом сообщает портал Heavy.com.

Инцидент произошел 2 июня в штате Висконсин. Видео и фотографии происшествия разместили в социальных сетях местные жители.

Флаг Acuity Insurance установлен на высоте 30 метров недалеко от водопадов Шебойган в память о жителях округа, погибших на службе в американской армии. Он весит 154 килограмма, а его размер достигает 42 метра в ширину и 21 метр в длину. Флаг считается крупнейшим в мире.

Некоторые жители США посчитали, что данный инцидент символизирует беспорядки, которые сейчас происходят в стране. Один из пользователей Twitter назвал порванный флаг «метафорой нашего времени».

В последнее время в Америке постоянно бушуют ливни, грозы и даже штормы. Сообщается, что в день, когда молния разорвала флаг, порывы ветра достигали 60 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США простились с Джорджем Флойдом, смерть которого спровоцировала беспорядки по всему миру.

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