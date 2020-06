Самый большой национальный флаг США разорвало от удара молнии. Об этом сообщает портал Heavy.com.

Инцидент произошел 2 июня в штате Висконсин. Видео и фотографии происшествия разместили в социальных сетях местные жители.

The iconic Acuity Insurance flag in Sheboygan - the largest free-flying American flag in the country - has been torn in half after tonight's storms.



📷: Avdil Luma pic.twitter.com/89fUWlsF4d