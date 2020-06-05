Михаил Кокшенов умер в клинике, где лечилась Надежда Бабкина
Тест артиста на коронавирус показал отрицательный результат. Он находился в отдельном онкобоксе.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Известный советский и российский актер Михаил Кокшенов скончался в той же больнице, где накануне лечилась певица Надежда Бабкина от пневмонии. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитости лежали в разных отделениях и никак не пересекались. При этом у звезды отечественного кинематографа так же, как у исполнительницы, тест на коронавирус показал отрицательный результат.
После перенесенного в 2017 году инсульта Кокшенов проходил длительную реабилитацию. Примерно за полгода до смерти он был госпитализирован. Состояние актера оценивалось как тяжелое. По информации 5-tv.ru, он проходил курс лечения в закрытом боксе для онкобольных, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Информация о подозрении на COVID-19 у Кокшенова не соответствует действительности. Клиника, где актер провел последние месяцы жизни, специализируется, прежде всего, на лечении тяжело больных, а не на пациентах с коронавирусом. Кроме того, отделение звезды было изолировано от других — шанс подхватить инфекцию практически равен нулю.
Как писал 5-tv.ru,
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