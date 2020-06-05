Четверо детей погибли в страшном пожаре в Иркутской области

Четверо детей и один взрослый погибли в страшном пожаре, который произошел вечером в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области.

Как стало известно 5-tv.ru, одного взрослого удалось спасти. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу.

Информация о ЧП уточняется.