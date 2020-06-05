Четверо детей погибли в страшном пожаре в Иркутской области

|
Светлана Шевченко
Срочная новость 31

Спастись удалось только одному взрослому. Еще один погиб.

Четверо детей погибли в страшном пожаре в Иркутской области

Фото: www.globallookpress.com

Четверо детей и один взрослый погибли в страшном пожаре, который произошел вечером в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области.

Как стало известно 5-tv.ru, одного взрослого удалось спасти. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу.

Информация о ЧП уточняется.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
68.63
-0.39 77.97
0.65
ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу

Последние новости

23:16
Возлюбленная Кокорина поделилась архивными снимками сына из роддома
23:01
«Метафора нашего времени» — В США молния разорвала самый большой в мире флаг
23:01
Очевидцы сообщают о падении лифта с пассажирами в доме на юго-западе Петербурга
22:45
Коллеги и зрители пытаются поддержать потерявшего супругу Андрея Норкина
22:42
Четверо детей погибли в страшном пожаре в Иркутской области
22:31
Препарат от короновируса в России начнут выдавать бесплатно

Сейчас читают

ТОП-5 имен, носители которых притягивают удачу
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок