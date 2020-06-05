Четверо детей погибли в страшном пожаре в Иркутской области
Спастись удалось только одному взрослому. Еще один погиб.
Фото: www.globallookpress.com
Четверо детей и один взрослый погибли в страшном пожаре, который произошел вечером в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области.
Как стало известно 5-tv.ru, одного взрослого удалось спасти. Он госпитализирован в тяжелом состоянии в местную больницу.
Информация о ЧП уточняется.
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