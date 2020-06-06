Фото страшного пожара под Иркутском, где погибли четверо детей

В распоряжении 5-tv.ru появились фотографии пожара, в котором накануне погибли четверо детей и один взрослый. Трагедия произошла в жилом доме в Зиминском районе Иркутской области.

По данным 5-tv.ru, огонь поглотил частный дом в селе Баргадай. В доме проживала неблагополучная семья. Мать часто употребляла алкогольные напитки. Всего у 41-летней женщины девять детей: пятерых она отдала на воспитание родственникам, а четверо проживали вместе с ней и ее 42-летним супругом.

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В результате возгорания погибли: глава семьи и четверо детей — шестилетний, пятилетний и четырехлетний мальчики, а также двухгодовалая девочка. Единственная выжившая — их мать. Она госпитализирована в местное медучреждение с обширными ожогами в тяжелом состоянии.

Причины пожара не установлены. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru писал, что трое малышей и пожилая женщина погибли при пожаре в частном доме под Ярославлем.